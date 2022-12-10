Важно питание: врач назвала неочевидный способ защититься от свиного гриппа

Основной вклад в иммунитет человека вносит питание. Есть продукты, которое помогают организму бороться с вирусами и болезнями, а есть те, которые только вредят.

Избежать заражения свиным гриппом поможет правильное питание, ведь кишечник является главным органом иммунной системы человека. Неочевидный способ защититься от вируса назвала сертифицированный health-коуч, нутрициолог Любовь Сотникова.

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«Полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона — так они проще всего усваиваются. Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, квашеная капуста», — цитирует врача URA.RU.

Специалист предупредила, что из-за несбалансированного питания и акцента только на быстрые углеводы организм оказывается под угрозой: он просто сможет справиться со многими угрозами.

«Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании. Чем больше мы едим простых углеводов, тем больше ресурса организм тратит на борьбу, например, с грибком кандида, и тем меньше его останется на тот же вирус гриппа», — объяснила нутрициолог.

Любовь Сотникова добавила, что около 80% иммунной системы организма «базируется» в кишечнике. Именно поэтому важно правильно питаться в непростых эпидемиологических условиях.

О приходе свиного гриппа в Россию ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Последний раз его вспышка была более десяти лет назад. При заболевании у человека могут наблюдаться судороги, заторможенность и головная боль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, может ли свиной грипп «сломать» иммунитет. Комментарий на эту тему дал инфекционист Иван Коновалов.