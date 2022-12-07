Врач рассказала об отличиях свиного гриппа от ОРВИ и коронавируса

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 25

Врач Тюльпина рассказала о различиях свиного гриппа и ОРВИ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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В преддверии праздников все больше людей заболевают свиным гриппом. Как его лечить и чем новый вирус отличается от обычной простуды?

Коронавирус, ОРВИ и свиной грипп схожи по началу заболевания, но лечить их необходимо разными способами, чтобы избежать опасных осложнений. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучила врач-терапевт Елена Тюльпина.
По словам специалиста, отличить «на глаз» грипп от ОРВИ практически невозможно. Все вирусные заболевания начинаются с повышения температуры. Однако при гриппе температура резко взлетает до 38-39 градусов, а при коронавирусе она может расти плавно и меняться в процессе болезни.

«Отличить по клиническим проявлениям один вирус от другого зачастую бывает довольно сложно. Связано это с тем, что оба вируса вызывают повышение температуры тела, кашель. Однако гриппу более свойственна резкий скачок температуры. А при коронавирусе повышение температуры происходит более плавно», — объяснила Елена Тюльпина.

Врач подчеркнула, что при любом заболевании важно определить его степень и провести грамотное лечение. К примеру, если человек находится на самых истоках болезни или чувствует, что скоро заболеет, помогут противовирусные препараты. На второй-третий день болезни они уже будут бессильны. Тогда нужно работать с симптомами — если мучает кашель, то пить сироп от кашля, если заложен нос, то использовать капли и так далее.

«Лечение примерно одинаковое. Если мы успели в самые первые моменты заболевания начать лечение, то достаточно часто бывают эффективны противовирусные препараты. Если мы упустили момент и приступили к лечению на второй или третий день от начала болезни, то противовирусные препараты, как правило, не эффективны. Тогда мы используем обычную симптоматическую терапию», — отметила Елена Тюльпина и добавила, что при любом виде вируса обязательно нужно находиться дома и не подвергать опасности окружающих, так как за последние несколько недель рост заболеваемости резко увеличился.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение врача о том, чем опасен затяжной кашель после ОРВИ.

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