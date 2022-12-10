«Яблоко от яблони»: Максим Галкин* показал подросшую дочь от Пугачевой
Поклонники оценили новый снимок Максима Галкина* с дочерью
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Фанаты отметили, что Алла выглядит «все моложе и моложе», а дочка — стала взрослее и моднее.
Признанный в России иноагент Максим Галкин* поделился в своей социальной сети снимком жены и подросшей дочки. Если Аллу Пугачеву поклонники артиста видят на снимках часто, то вот дочка Елизавета в последнее время появляется на них редко.
Фото, возможно, сделано на фоне бассейна в их доме в Тель-Авиве. Фанаты отметили, что Алла выглядит «все моложе и моложе», а дочка — стала взрослее и моднее.
«Самые красивые девчонки! Одна другой краше», «Алла Борисовна! Слов нет! Молодость и красота — ваш девиз! А как выросла Лиза!», — пишут поклонники.
Также многие заметили, что Лиза все больше становится похожа на маму.
«Алла Борисовна — икона стиля! Яблоко от яблони», — заключил один из пользователей.
Напомним, ранее стало известно, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* могут лишить израильского гражданства вместе с их детьми.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Галкин* мог соврать в графе о религии при заполнении анкеты для консула Израиля.
* — признан иноагентом в РФ.
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