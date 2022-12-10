Умер исполнитель роли Эвоки в «Звездных войнах» Гари Фридкин

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 138

Актер не справился с одолевшим его коронавирусом.

Умер исполнитель роли Эвоки в «Звездных войнах» Гари Фридкин

Фото: Кадр из к/ф «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение Джедая», реж. Ричард Маркуанд, 1983 г.

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В США в возрасте 70 лет умер актер Гари Фридкин, известный по роли Эвоки в «Звездных войнах». Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Актер скончался 2 декабря в хосписе Янгстауна в штате Огайо, после того как около трех с половиной недель пробыл в отделении интенсивной терапии.

«Хотя Гари, возможно, и был невысокого роста, для своей семьи и друзей он был гигантом. Его наследие будет жить, а истории, в которых он участвовал, будут рассказываться и пересказываться долгие годы всеми, кто его любил. Он был подарком для всех, кто знал его как удивительного сына, брата, шурина, дядю, двоюродного дедушку и друга», — говорится в некрологе Фридкина.

Актер известен ролями в фильмах «Белоснежка», «Несносные леди», а также в сериале «Сумеречная зона». Популярность ему принес фильм «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», где Фридкин сыграл Эвоки — героя вымышленной расы существ.

Также актер известен как активный участник ассоциации «Маленькие люди Америки» — рост звезды составлял всего 120 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у королевы рок-н-ролла Тины Тернер скончался второй сын — Рональд.

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