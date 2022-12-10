«Закрываю глаза и думаю о тебе»: Тина Тернер сообщила о смерти второго сына

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Тина Тернер сообщила о смерти сына Рональда

«Закрываю глаза и думаю о тебе»: Тина Тернер сообщила о смерти второго сына

Фото: www.globallookpress.com / Юрий Абрамочкин

Читайте нас в: Дзен Новости

Королева рок-н-ролла четыре года назад похоронила старшего наследника. Теперь она переживает жуткое вновь.

Умер второй сын королевы рок-н-ролла Тины Тернер — Рональд. Его не стало в минувший четверг, сообщило TMZ. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

Как рассказали соседи 62-летнего наследника певицы, утром они обнаружили Рональда лежащим на полу без сознания. Вызвали врачей. Прибывшие медики пытались привести его в чувства и стабилизировать состояние, но попытки оказались тщетны. Его сердце остановилось. Что стало причиной смерти, пока неизвестно.

В социальной сети Тернер подтвердила трагедию. В публикации она трогательно обратилась к покойному сыну.

«Ронни, ты слишком рано покинул мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», — написала 83-летняя певица.

Трагедия в жизни Тернер произошла спустя четыре года после смерти первого сына Крейга.3 июля 2018 года артистка улетела в Париж на показ коллекции модельера Джорджа Армани. В тот же день наследник покончил жизнь самоубийством. Что его заставило пойти на такой шаг, до сих пор точно неизвестно. Поговаривали, к этому подтолкнула неустроенная личная жизнь и несложившаяся карьера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Наталия Антонова пережила смерть сына.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:31
«Третий лишний»: почему родители портят брак
7:17
«Закрываю глаза и думаю о тебе»: Тина Тернер сообщила о смерти второго сына
6:55
Напрашиваемся: Американский военный предупредил власти США об «Армагеддоне»
6:40
Столтенберг допустил возможность войны НАТО с Россией
6:17
Прильнула к груди: после слухов о разводе Николаева заметили с блондинкой
5:54
«Ударил в подбородок, она отлетела»: Кушанашвили вспомнил конфликт с Пугачевой

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
«Корысть и амбиции»: что скрывается за отношениями с большой разницей в возрасте
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео