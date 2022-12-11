Что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь?

Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 13

Superjob: россиян в ночь на Новый год больше всего раздражают нетрезвые люди

Что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь?

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Соответствующее исследование провели специалисты онлайн-сервиса по поиску работы.

Специалисты сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob выяснили, что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь. Участниками соответствующего исследования стали 1,6 тысячи наших соотечественников из 382 населенных пунктов.

Согласно результатам опроса, самым раздражающим фактором в момент наступления Нового года россияне назвали шум от разрывающихся петард. «Канонадой» за окнами недовольны родители малышей и хозяева домашних животных. В ненависти к фейерверкам признались 19% опрошенных.

Льющийся рекой алкоголь и большое количество нетрезвых людей нервирует каждого десятого жителя нашей страны. Чуть меньше — 7% респондентов — недовольны надоевшими передачами по телевизору и примелькавшимися на экране лицами.

Недосып из-за ночных гуляний нервирует 3% россиян. Напротив, 2% огорчаются из-за того, что праздник слишком быстро проходит.

Среди других выводящих из себя факторов названы: изобилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь, всеобщая суета, мусор во дворах и на улицах.

Женщины «бесятся» от нескончаемых гор посуды и «рабства» на кухне. Главы семейств вне себя от необходимости больших трат в новогодние праздники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выжить после трат на подарки к Новому году.

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