Врач назвала самые эффективные способы бросить курить

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 17

Терапевт Кадырова посоветовала бросать курить с помощью никотинозамещения и психотерапии

Врач назвала самые эффективные способы бросить курить

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Пристрастие к сигаретам, по данным экспертов, способствует развитию онкологических недугов, болезней легких, провоцирует инфаркт, инсульт, атеросклероз и другие недуги.

Людям с достаточной силой воли стоит бросать курить одномоментно, не растягивая процесс постепенным сокращением количества сигарет. Если не получается так, стоит обратиться за помощью к специалисту или попробовать терапию никотинозамещения. В интервью агентству «Прайм» врач-терапевт Ольга Кадырова перечислила самые эффективные методы борьбы с вредной привычкой и напомнила, что заядлые курильщики рискуют проснуться однажды с раком, хронической болезнью легких, умереть от инфаркта, инсульта, заработать атеросклероз.

Что касается никотинозамещающей терапии — пластырей, жвачек и испарителей — они не побеждают только физиологическую зависимость от конкретного вещества. По словам доктора, надежнее использовать препараты, которые не содержат никотина, но частично блокируют соединяющиеся с ним рецепторы. Такие средства, к тому же, менее токсичны. Некоторым пациентам попрощаться с сигаретами помогает психотерапия, в том числе медикаментозная.

В этом случае специалист борется с зависимым поведением курильщика и спасают от замещения одной вредной привычки другой. Известно, что многие лишенные привычного ритуала с сигаретой люди начинают больше есть и рискуют добавить в историю болезни дополнительное расстройство. Кадырова также подчеркнула, что резкий отказ от курения во время беременности не просто допустим, а необходим, вопреки мифам, хотя и может вызвать перепады настроения, одышку и головную боль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие привычки нужно изжить человеку ради сохранения окружающей среды.

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