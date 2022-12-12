Умер разработчик БМП Данил Релин

На 92-м году жизни скончался один из величайших инженеров России, разработчик боевых машин пехоты (БМП) Данил Релин. Об этом сообщило муниципальное образование города Кургана. Причины смерти не разглашаются.

Данил Релин родился 14 декабря 1930 года в Могилёвской области Белорусской ССР. Закончил институт по специальности "инженер-механик". Прошел путь от конструктора завода до заместителя директора технического управления предприятия.

Данил Захарович Релин. Фото: kurgan-city.ru Сайт администрации города Курган

Российский инженер известен тем, что внес большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, а также другой техники.

За конструкторскую деятельность Данил Релин был награжден орденом Трудового Красного Знамени, другими наградами и званиями.

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