Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

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К чему пришли лидеры двух государств?

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Ситуация в Нагорном Карабахе стала главной в телефонных переговорах Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили обеспечение безопасности на армяно-азербайджанской границе и планы по восстановлению экономических и логистических связей в Закавказье.

Чуть ранее президент России обсудил эти вопросы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тема: восстановление экономических и логистических связей на Южном Кавказе. А также практическая реализация тех договоренностей, которые ранее достигли лидеры России, Азербайджана и Армении.

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