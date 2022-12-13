В Ленобласти резко подскочила заболеваемость ОРВИ среди детей и пожилых

В Ленинградской области резко подскочила заболеваемость ОРВИ. Об этом сообщила главный эпидемиолог региона Елена Хорькова.

Самый большой рост отмечается среди детей и людей старше 60-ти лет. Также есть случаи заражения и свиным гриппом — вирусом H1N1. Этот вид болезни протекает особенно тяжело, отметила врач.

Елена Хорькова, также рассказала, что сейчас в Ленинградской области достаточно вакцин для прививок и призвала граждан не медлить с вакцинацией, чтобы обезопасить себя от вирусов.