Денис Пушилин объявил об освобождении половины территории ДНР

Эфирная новость 25

Между тем, украинские силовики нанесли очередной удар из РСЗО «Град» по Донецку.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Денис Пушилин заявил о взятии под контроль уже более половины территории Донецкой народной республики. Сейчас наступательные действия в регионе продолжаются.

Между тем, украинские силовики нанесли очередной удар из РСЗО «Град» по Донецку. Под обстрел попал центр города. Снаряды упали в непосредственной близости от автостанции «Крытый рынок», а также в близлежащие к ней жилые дома.

Спасатели эвакуировали людей из поврежденных квартир и начали разбирать завалы. Всего в районе автостанции разорвалось восемь реактивных снарядов. Данные о пострадавших уточняются.

+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

8:38
Пугачева и Киркоров не помогли: домработница звезд рискует стать инвалидом
8:29
Денис Пушилин объявил об освобождении половины территории ДНР
8:20
Массовые протесты против накачки Украины оружием сотрясают Германию
8:11
«Я выдержала все»: Анастасия Волочкова сорвалась с высоты и получила травму
8:03
Спешившие на свадьбу молодые люди разбились в ДТП в Дагестане
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Сейчас читают

Выступление перенесшего инсульт Носкова произвело фурор: «Работает замечательно»
Как простой народ: тяжелая ситуация вынудила Лолиту пересесть из "Мерседеса" в электричку
Травматологи предупреждают: почему в новогоднюю ночь на салют лучше смотреть через телевизор
"Я попал назад в будущее". Виктор Бут рассказал, как он привыкает к современным гаджетам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023