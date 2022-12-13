Денис Пушилин объявил об освобождении половины территории ДНР

Денис Пушилин заявил о взятии под контроль уже более половины территории Донецкой народной республики. Сейчас наступательные действия в регионе продолжаются.

Между тем, украинские силовики нанесли очередной удар из РСЗО «Град» по Донецку. Под обстрел попал центр города. Снаряды упали в непосредственной близости от автостанции «Крытый рынок», а также в близлежащие к ней жилые дома.

Спасатели эвакуировали людей из поврежденных квартир и начали разбирать завалы. Всего в районе автостанции разорвалось восемь реактивных снарядов. Данные о пострадавших уточняются.