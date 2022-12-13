«Это негуманно»: депутат Колунов объяснил, стоит ли запрещать Lego в России

По мнению политика, нужно помогать отечественному производителю детских игрушек.

Тема запрета западных игрушек вновь стала актуальной — накануне белорусский протоиерей Федор Повный заявил о «воинственной ярости» Lego, который ориентирует наших детей на «инокультурные образцы». Стоит ли запрещать западные игрушки в беседе с «Российской газетой» объяснил депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его мнению, вводить какие-то запреты накануне Нового года бессмысленно.

«Накануне Нового года вводить какие-то запреты касаемо детских игрушек и развивающих игр, в число которых входят и детские конструкторы от зарубежного производителя, на мой взгляд, — совсем негуманно. И не имеет смысла», — заявил Сергей Колунов.

Он уверен, что России надо задуматься о глобальном импортозамещении продукции для детей.

«Детские игрушки и развивающие игры — прямой выход на детскую аудиторию. Сегодня мы много говорим о воспитании юного поколения, о развитии патриотизма. Игра — непосредственный элемент воспитания, а игрушки — его инструментарий», — объяснил Колунов.

По мнению депутата, помочь отечественному производителю можно с помощью грантов на реализацию идей, маркетинговых льгот и помощи с сертификацией.

Также Сергей Колунов предложил рассмотреть идею создания в России кластеров, предназначенных для разработки детских игрушек и развивающих игр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем ответили российские изобретатели на уход датских конструкторов.