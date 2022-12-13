«Это негуманно»: депутат Колунов объяснил, стоит ли запрещать Lego в России

|
Рита Миронова
Рита Миронова 31

Депутат Госдумы Колунов назвал запрет Lego в России бессмысленным

«Это негуманно»: депутат Колунов объяснил, стоит ли запрещать Lego в России

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению политика, нужно помогать отечественному производителю детских игрушек.

Тема запрета западных игрушек вновь стала актуальной — накануне белорусский протоиерей Федор Повный заявил о «воинственной ярости» Lego, который ориентирует наших детей на «инокультурные образцы». Стоит ли запрещать западные игрушки в беседе с «Российской газетой» объяснил депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его мнению, вводить какие-то запреты накануне Нового года бессмысленно.

«Накануне Нового года вводить какие-то запреты касаемо детских игрушек и развивающих игр, в число которых входят и детские конструкторы от зарубежного производителя, на мой взгляд, — совсем негуманно. И не имеет смысла», — заявил Сергей Колунов.

Он уверен, что России надо задуматься о глобальном импортозамещении продукции для детей.

«Детские игрушки и развивающие игры — прямой выход на детскую аудиторию. Сегодня мы много говорим о воспитании юного поколения, о развитии патриотизма. Игра — непосредственный элемент воспитания, а игрушки — его инструментарий», — объяснил Колунов.

По мнению депутата, помочь отечественному производителю можно с помощью грантов на реализацию идей, маркетинговых льгот и помощи с сертификацией.

Также Сергей Колунов предложил рассмотреть идею создания в России кластеров, предназначенных для разработки детских игрушек и развивающих игр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем ответили российские изобретатели на уход датских конструкторов.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

17:31
«Это невозможно»: жена Виктора Бута заявила, что он не заводил Telegram-канал
17:24
Данко проговорился о звонках прокуратуры после обвинения в избиении Барецкого
17:10
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ возле Константиновки в ДНР
17:07
«Хоть из профессии уходи»: Нагиев рассказал почему, устал быть секс-символом
16:59
«Дружат против нас»: Пригожин возмутился бесстыдством покинувших Россию звезд
16:52
Дети пострадали во время химических опытов в красноярской школе

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023