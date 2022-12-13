Кириенко рассказал о героизме волонтеров в зоне спецоперации

Почти десять тысяч тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса доставили российские волонтеры. С самого начала СВО в зоне боевых действий и прифронтовых городах и поселках побывали больше активистов ОНФ, благодаря которым буквально спасены тысячи человек. Сегодня в центральном штабе общероссийского народного фронта подвели итоги года.

«Те, кто оказывали помощь, волонтеры Народного фронта, которые пошли практически следом за войсковыми частями при освобождении территорий. В Мариуполе в трех кварталах шли бои, а здесь уже волонтеры вытаскивали уже детей из подвалов, раздавали гуманитарную помощь», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Сергея Кириенко, Народный фронт смог соответствовать вызовам и масштабу задач, которые возникли в условиях проведения СВО.