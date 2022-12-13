Сергей Алейник стал новым главой МИД Белоруссии после смерти Владимира Макея

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Это не единственная кадровая перестановка среди высокопоставленных лиц в стране.

Сергей Алейник стал новым главой МИД Белоруссии после смерти Владимира Макея

Фото: Министерство иностранных дел Беларуси

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Новым министром иностранных дел Белоруссии стал Сергей Алейник, который до этого был первым замглавой МИД и послом при Ватикане и Мальтийском Ордене. Об этом сообщает издание BELTA в своем Telegram-канале. На этот пост его назначил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Это не единственная кадровая перестановка среди высокопоставленных лиц в Белоруссии. Сегодня командующим Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны назначен Андрей Лукьянович. До этого он занимал пост начальника авиации.

«Ну как не публично можно таких людей назначать? Поэтому я вас пригласил для того, чтобы действительно это было, как это принято в нашем государстве», — заявил белорусский лидер, приветствуя Алейника и Лукьяновича.

До этого пост главы МИД Белоруссии занимал Владимир Макей, однако в конце ноября появилась печальная новость — он скончался от инфаркта. В момент трагедии находился у себя дома. Правительство РФ выразило глубочайшие соболезнования родным и близким Макея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Херсонской области возглавил Андрей Алексеенко.

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