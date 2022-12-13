В каких случаях должнику не могут отключить коммунальные услуги

Отключение коммунальных услуг без предупреждения — грубое нарушение со стороны УК. Однако оно грозит при долге в размере двухмесячных платежей по нормативам потребления. При этом сразу отключать электричество, газ или воду не будут.

Перед применением мер УК обязана прислать письменное уведомление. Оно должно вручаться лично в руки под роспись, передаваться из рук в руки, быть отправленным заказным письмом, включаться в платежный документ. Независимо от задолженности по оплате запрещено отключать отопление, холодное водоснабжение в многоквартирных домах.

Кроме того, нельзя отключать коммунальные услуги если это несет ущерб общедомовому имуществу и нарушает интересы других жильцов. Воду, электричество, газ и отопление без уведомления могут отключить только в случае аварии или стихийного бедствия. Потребители освобождаются от оплаты услуги за период простоя.

Плановое отключение для проведения профилактических и ремонтных работ допускается не ранее десяти рабочих дней после уведомления жильцов. Газ могут отключить при отсутствии договора на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования или окончании срока эксплуатации прибора.

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