Задержаны пособники ВСУ, причастные к гибели красноярских полицейских

Подростки за деньги передавали «кураторам» координаты.

Задержаны корректировщики, причастные к гибели трех полицейских в результате ракетного удара. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Красноярского края.

Согласно информации ведомства, начальник ГУМВД по Красноярскому краю Александр Речицкий встретился с семьями погибших военных и передал им государственную награду. В ходе беседы он сообщил о задержании двух лиц, причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции на территории Херсонской области.

Первым был задержан 17-летний гражданин Украины. Подросток признался, что за денежное вознаграждение он передавал своему «куратору» сведения о местах расположения подразделений Вооруженных сил и МВД России в Херсонской области.

Спустя некоторое время обнаружен 18-летний украинец Ларион Лаврив, который скрывался от правосудия. Он передавал националистам координаты пункта временной дислокации. Подозреваемый также задержан и доставлен в Херсонскую область.

9 октября ракета прилетела по пункту временной дислокации полицейских. В результате смертельные ранения получили трое человек.

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