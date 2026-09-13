Шпильки проверят на прочность: что изменится после нового ГОСТа на каблуки

В России меняют правила изготовления каблуков

В США прошли показы Нью-Йоркской недели моды. Ничего не отменили из-за того, что дата проведения совпала с траурным 11 сентября: только выход на подиум сдвинули на 30 минут, чтобы не перекрывать хотя бы те «часы», когда непосредственно рушились башни. И всё. Жизнь продолжается. Буйство красок: главным цветом сезона весна-лето объявлен ядовито-зелёный. Также популярны будут не менее яркие, почти дерзкие сочетания: коралл с фиолетовым, мята с оранжевым, насыщенные розовые и травяные оттенки. Мы тоже стараемся не отстать от моды.

В России разработан отдельный ГОСТ на каблуки, который опирается на лучшие международные стандарты. А обратили мы внимание на него, потому что до этого, оказывается, у нас каблуки рассматривались как часть более широких требований к обуви в принципе, в том числе к резиновой и специальной, например, армейской.

А тут отдельный ГОСТ — применяемый к женской обуви на среднем и высоком каблуке. Это же революция. Это эмансипация каблука. Выход его на новую высоту — уверена корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Быстрее, выше, красивее. Самая эффектная тренировка в Лужниках, после которой пульс начинает биться чаще. Причём не из-за нагрузок. Столько женских ножек на шпильках, в коктейльных платьях и ультрамини мужчины-спортсмены здесь не видели. И как тут устоять?!

Семь часов утра, стадион Лужники. На улице плюс 13 градусов. Довольно холодно. Но я надела вечернее платье, чтобы поучаствовать в забеге на каблуках. Обычно я бегаю в кроссовках, но я надеюсь, что этот опыт окажется удачным, и я не упаду.

«Каблук зависит от образа, как ты себя чувствуешь, таким он и должен быть в зависимости от твоих ощущений», — говорит участница забега на каблуках Ульяна Лутцева.

Бегать на шпильках — то ещё искусство. И здесь лучше всех знают, какой ГОСТ надо вводить на каблуки. Правда, всё равно надо, чтобы было красиво.

«Засмотрелась на симпатичного мужчины. Оступилась такая типа, а помогите, пожалуйста», — поделилась участница забега на каблуках Варвара Данилова, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах она ломала каблуки.

В Росстандарте смотрели не на мужчин, но по-мужски. Решили подбить каблук под ГОСТ — озаботились как сделать так, чтобы он никогда не ломался. Туфли должны будут выдерживать испытания: носок обуви закрепляют, а каблук тянут назад. Сначала 200 ньютонов — это 20 килограммов, как два ведра воды. Потом 40 килограммов — как мешок картошки.

«То есть 400 это должно теперь быть у всех. Ну а дальше сколько он там сможет выдержать? 500 — 550. Это уже зависит от конкретного производителя. И у нас будет запас надежности, запас для этих наших самых каблуков», — прокомментировал профессор МГУ, доктор физико-математических наук Евгений Михайлов.

Таким образом, смоделирована только одна ситуация, правда, знакомая каждой.

«Такие случаи были, когда каблуки застряли в сцене, ну что ты делаешь, снимаешь каблуки», — заявила гитаристка женской поп-группы «Комбинация» Екатерина Болотова.

Екатерина Болотова, бывшая гитаристка и бэк-вокалистка группы «Комбинация», даже про два кусочека пела на шпильках. Ноги натирали в кровь. И вот это уже ГОСТом не регулируется. Крепость — не равно удобство.

Вот модель Белла Хадид свалилась с высоченных шпилек. А китаянка Мин Си на одном из показов споткнулась о подол платья, упала прямо на колени и в конце расплакалась.

Те же брендовые туфли скорее всего ГОСТУ соответствуют. Но их всё равно приносят в мастерские и просят переделать.

«Вот эти, например, каблуки, а точно это Yves Saint Laurent туфли 250 тысяч, там пара стоит, у нее были вот эти оригинальные каблуки. Она говорит я не могу на них ходить, очень тоненькие, неудобные. Попросила сделать прямо такой полный каблук, толстый», — рассказал технолог Роман Вишневский.

«Почему тяжело ходить с острым носом? Потому что пальчики уже устают и отекают, и уже не помещаются», — отметила актриса, певица Анна Калашникова.

Актриса и певица Анна Калашникова из тех, кто не откажется от модных туфель. Красоту никаким ГОСТом не измеришь.

«Бывает, что обувь удобная, шикарная, но некрасиво смотрится на ноге. И наоборот, модная, стильная, смотрится красиво, но неудобно», — добавила актриса, певица Анна Калашникова.

И вот уже один из последних трендов Шанель — сандалии, которые прикрывают только пятку. Но звёзды уже блистали в них на модных показах.

И да, это не удобно. Возможно, даже опасно. Но, в конце концов, не так важно, что у тебя на ногах, если рядом есть тот, кто поймает, если каблук сломается.

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