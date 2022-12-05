Возобновлено движение по пострадавшей от взрыва части Крымского моста

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

На восстановление инфраструктурного объекта потребовалось меньше месяца.

Возобновлено движение по пострадавшей от взрыва части Крымского моста

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

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Движение по пострадавшей от взрыва в октябре автомобильной части Крымского моста возобновлено. Информация об этом предоставлена на сайте ФКУ Упрдор «Тамань».

«5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — говорится в сообщении.

Как отметило издание Газета.ру, еще в ночь на 8 октября на мосту произошел взрыв. Тогда подорвался проезжавший грузовой транспорт, в результате чего обрушились два автомобильных пролета моста и воспламенились семь топливных цистерн проезжавшего поезда.

После происшествия движение по автомобильной части моста возобновили в реверсивном режиме. Тем же вечером был разрешен проезд по железнодорожному мосту. В качестве разгрузки транспортного потока запустили паромную переправу через Керченский пролив.

Российский лидер Владимир Путин признал терактом случившееся. Как выяснили в ФСБ РФ, виновником происшествия оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

После трагедии Россия стала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Путин регулярно предупреждал Киев о том, что ответ на его террористическую деятельность против Москвы будет неотвратимым. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украинцев призвали запастись водой и едой.

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