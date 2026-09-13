Куликово поле без мифов: что доказали археологи и историки

Зловещая компания Palantir, та самая, что своими алгоритмами помогает ВСУ убивать русских солдат, нашла себе главного поставщика вычислительных мощностей. Это компания Nebius Аркадия Воложа, бывшего российского предпринимателя, основателя «Яндекса». Интересный поворот карьеры, не правда ли? И повод задуматься.

Ну, во-первых, о Карле Марксе, который как в воду глядел, анализируя, на что способен капиталист ради прибыли. А во-вторых, о нашей безопасности. В свое время Волож убеждал, что от его компании Nebius ни один байт данных не уходит в Москву. А что теперь он скажет про США?

Palantir — это компания, которая пятый год воюет против нас. Сводит в одну картину спутниковые снимки, радиоперехваты, донесения с фронта. И рекомендует, куда нанести удар. Не только на линии фронта, но и «вглубь», беспилотниками.

На прошлой неделе основатель Palantir Алекс Карп создал совместную фирму вместе с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым. То есть заявка на то, что и в случае примирения Киева и Москвы эта контора будет разрабатывать планы по атакам на Россию далее. На какой-то случай.

И тут, извольте услужить, Волож предоставляет сервера для проведения расчетов. Любопытно, как дошел до такой сделки бывший русский олигарх. Запустив «Яндекс» в России, Волож довольно быстро перевел бизнес на Кипр. Потом, когда это стало выгодно, компания перекочевала в Нидерланды. Зарабатывали в России, выводили в Европу. Классика. И на американскую биржу главный русский поисковик вышел как голландская публичная. Такой он, наш Гугл. Но дальше странности усилились. После Крыма Волож внезапно вспомнил о своих корнях и по программе репатриации уехал в Израиль. При этом не возражал, когда его «русские» приложения стали обязательными для предустановки на мобильных устройствах. И тут грянул 2022 год.

Как русского олигарха, Воложа тут же обложили санкциями. И долгих два года он потратил на то, чтобы почистить «Википедию», доказать, что он вообще-то казах по рождению и осуждает Москву. Он даже паспорт сдал. И вы знаете, произошло чудо! Его простили и сняли санкции. Более того, на «голландский Яндекс», который тоже перекрасился, посыпались контракты, как из рога изобилия. Palantir лишь вишенка на торте, в котором уже и так богатая «начинка» из компаний, в том числе признанных у нас экстремистскими. Вот что значит деятельное раскаяние! Собственно, вопрос один. Насколько далеко он зашел в этом своем раскаянии, что было его искупительной жертвой?

Что произошло с теми неисчислимыми терабайтами данных о России и россиянах, что аккумулировала компания при нем. Да, важно сказать, что в 2024 году Волож весь российский бизнес продал и сейчас не имеет к нему доступа. Но до 2024 года имел. Все эти карты с точностью до подъезда, истории поездок, заказов, запросов. Бесценная информация, особенно сейчас.

В такие сложные периоды, как сейчас, очень четко становится видно: «если друг оказался вдруг». Слетает обертка, остается суть. Сегодня в Петербурге особенный день. По Невскому прошел крестный ход. Это традиционное уже шествие в честь святого Александра Невского, небесного покровителя Северной столицы, но во главе колонны недавно обретенная святыня — мощи другого святого князя Дмитрия Донского.

Два полководца символично «встретились» в Лавре, два воина, чьи победы пришлись на самый сложный для Руси период монголо-татарского ига.

Обретение мощей святого Дмитрия Донского в такое время — вещь безусловно глубоко символичная. А для верующих людей — это настоящее знамение. Потому вокруг них такой ажиотаж. Неделю назад состоялся крестный ход в Москве, который собрал десятки тысяч человек, несмотря на плохую погоду. Крестный ход вчера — это не только и не столько литургическое действие, то есть коллективная молитва, это символ единения. Не демонстрация, но манифест.

Почему именно Донской? Почему сегодня, из всего сонма русских святых, именно этот князь оказался в центре такого внимания?

Ответ лежит на поверхности Куликово поле. После этого события можно говорить не про раздробленные русские княжества, с подчас противоположными интересами, а про Русь, воссоединившуюся перед общим врагом.

Неслучайно на Донбассе ковчег с мощами привезли на Саур-Могилу, в день освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Но жестокие бои здесь кипели и в 2014 году. И это уже наша история. И как к любому переломному эпизоду истории и 2014 года, и 1380 года всегда найдутся «специалисты», готовые принизить, исковеркать, размазать смысл и величие событий. Так что же было на поле Куликовом и как защитить наше наследие узнал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Юг Тульской области. Куликово поле. Шесть с половиной веков назад здесь решалась судьба России. Там, где рать Дмитрия Донского преследовала остатки войск Мамая, в наше время работают археологи.

«Конкретно на этом поле найдено около полутора десятков наконечников стрел, которые мы вполне правомерно можем связать с эпохой Куликовской битвы», — прокомментировал научный сотрудник отдела археологии музея-заповедника «Куликово поле» Артем Крухмаль.

Именно здесь, в реке Непрядва, нашли ромбовидный наконечник копья. Внизу угловатые выступы: с таким воевала конница Золотой Орды.

«Пока у нас хороших находок именно с бродов, в общем-то, и не было. Только вот с поля битвы. А здесь мы уже, в общем-то, можем говорить о каких-то передвижениях, маневрах войск», — рассказал заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Александр Колоколов.

Исторический контекст. 1380 год. Русь расколота. Полтора века княжества платят дань Золотой Орде. Московский князь Дмитрий решает положить конец игу и братоубийству. Собирает войско для Великого похода.

«Дмитрию нужно было не сражение, ему нужно было побоище, чтобы осталось в веках, и чтобы эта слава как бы накрыла собой Москву. Его любимый город. Мы часто забываем об этом, но всю свою жизнь, 39 лет, он прожил в Москве, он родился там. Он считал, что этот город достоин стать будущей столицей единого русского государства», — рассказал заведующий музеем-заповедником «Куликово поле», доктор исторических наук, профессор Олег Вронский.

В войске Мамая было в полтора раза больше солдат, чем в русских дружинах. Но поле окружали овраги, и ордынцы не могли атаковать с флангов. Бой только лицом к лицу. За спиной река, отступать некуда. Имитируя слабость полка левой руки, Дмитрий выманил вражескую конницу, а потом ударил в тыл засадным полком. Битва завершилась разгромом Орды. Но спустя почти 650 лет величайшую победу уже ставят под сомнение блогеры.

«В XIV веке в Московском княжестве никаких русских ни в прямом, ни в переносном смысле не было», — заявил блогер Юрий Абарин.

Славные победы России уже давно не дают покоя и русофобам на Западе. Профессор университета Восточной Финляндии рассказывает о своей книге под названием «Куликово поле, пересмотренное».

«Кажется очень маловероятным, что эти сцены, полностью отсутствующие в свидетельствах XV века, действительно имели место», — сказала профессор истории Университета Восточной Финляндии Кати Парпей.

До спецоперации Кати Парпей читала эти художественные небылицы в Казани и Петербурге. Из северной столицы родом и уехавший иноагент Максим Кузахметов. На него завели уголовное дело из-за фейков о Российской армии. Теперь он сыплет фейками о русском воинстве XIV века.

«В летописях упоминается, просто оно не было масштабным, скорее всего. Если и было, то какая-то стычка», — заявил псевдоисторик Максим Кузахметов (*признан в России иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Весь этот бред возможен потому, что Мамаево побоище описывается всего в нескольких источниках и за столетия обросло огромным количеством легенд и, соответственно, вопросов.

Почему так мало артефактов найдено на поле битвы всего больше ста? Всю уцелевшую амуницию после сражения забирал победитель. Оружие тогда было практически предметом роскоши.

«Нельзя эту тему разбирать отдельно от других битв, которые состоялись в этот период. И вот если мы зададимся вопросом: а сколько металлических предметов найдено на месте битвы на реке Калке? А сколько найдено на месте знаменитого Грюнвальда? То оказывается, что Куликовская битва здесь точно не в отстающих», — отметила методист музея-заповедника «Куликово поле» Наталья Новикова.

Была ли битва Пересвета и Челубея? Известно только, что русский богатырь — реальный исторический персонаж. Он покоится в Старой Симоновской церкви в Москве.

Месторасположение поля битвы всегда вызывало споры. Некоторые исследователи предлагают альтернативные версии.

По одной версии, Куликово поле находилось вблизи истока Непрядвы. Это в 50 километрах от сегодняшнего музея-заповедника. Есть мнение, что Мамай дошел до стен Москвы и сражение произошло на слиянии Яузы и Москвы-реки. И совсем невероятно, но победу Дмитрий Донской якобы одержал на юге Воронежской области.

При определении точного места Куликовской битвы исходили из географических указателей в древнерусской литературе. Вот «Сказание о Мамаевом побоище» — список середины XVII века. Он хранится в Государственном историческом музее. И на этих страницах можно прочесть, что Куликово поле находилось возле слияния рек Дон и Непрядва.

На многие вопросы историкам еще предстоит ответить. Не вызывает сомнений факт, что победа в Куликовской битве стала государствообразующим сражением.

«Вопрос о столице будущего государства был решен. Земли и княжества, не союзные ему, стали льнуть к нему. Когда через два года придет Тохтамыш, русские другие князья поторопятся в Орду. Но ярлыка на великое княжение не получат. Даже в Орде понимали, что стабильность в русских землях может быть обеспечена только Москвой», — рассказал заведующий музеем-заповедником «Куликово поле», доктор исторических наук, профессор Олег Вронский.

Так началось объединение русских земель. А святой князь Дмитрий Донской заявил Москву как центр единого государства. И если на Куликово поле шли москвичи, суздальцы, ярославцы и многие другие, то возвращались из похода русские.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.