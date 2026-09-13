Не нефтью единой: чем Россия удивила партнеров на саммите БРИКС

Путин заявил о росте роли БРИКС на фоне изменения мировой экономики

Один из основных маршрутов поставок нефти и газ, Ормузский пролив, заблокирован перестрелками между Ираном и США. Но и второй популярный маршрут из Красного моря тоже оказался под ударом. Йеменские хуситы, которые симпатизируют Ирану и не любят США и Израиль, внезапно перешли в наступление и заняли ключевой порт и острова, которые контролируют еще один стратегический пролив Баб-эль-Мандебский. И уже объявили, что не пропустят ни одно судно с саудовской нефтью. Значит, колоссальные объемы не попадут на мировой рынок, и черное золото уже растет в цене. А у нас его много. Но, чтобы его получить, надо дружить с Россией.

Потому такое внимание к саммиту БРИКС, который в эти дни проходит в Нью-Дели и куда съехались мировые лидеры. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин убедился: не только углеводородами мы можем поделиться с союзниками.



Главным вирусным видео недели во всем индийском интернете — а это полтора миллиарда человек — становится это: спецборт приземляется в аэропорту Нью-Дели, Владимир Путин с благодарностью жмет руку стюардессе. Такое внимание достойно уважения.

А вот еще популярное у индийцев видео: встреча Владимира Путина и Нарендры Моди. Просто песня какая-то. И это дело рук индийского правительства.

Здесь индийский лидер дарит президенту священную для индийцев книгу «Тирукурал».

«Эту книгу мы перевели на русский язык, и эта книжка поможет улучшить экономические связи между нашими странами», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Экономика Индии похожа на эти тук-туки: они простые, но в пробках обходят любую машину.

Дели после Пекина — наш партнер номер два. Годовой товарооборот уже почти 70 миллиардов долларов.

Масштабы нашего сотрудничества можно оценить на выставке «Иннопром». Вот экспозицию осматривают Владимир Путин и Нарендра Моди. Здесь все -от медицины до робототехники.

Это, например, двигатель ПД-8 для МС-21: он сделан полностью из отечественных комплектующих. Эксклюзивные кадры его доставки снимали «Известия»: там немало ручной работы. Представили Путину и проект высокоскоростного поезда для Индии, который страны будут собирать вместе.

«У нас за последние пять лет больше чем на 300% выросла взаимная торговля. Мы обсуждаем очень много проектов по промышленной кооперации», — заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Совместных проектов много, и их география очень широка. От Дели до Корвы — более 600 километров. Здесь, на севере страны, по российской технологии выпускают автоматы АК-203. «Известиям» показывают, как это оружие испытывают на прочность и меткость.

А это уже город Гуруграм. Индийская компания производит дроны, причем совершенно разных типов: сельскохозяйственные, медицинские, уже знакомые нам FPV. Сразу несколько российских компаний готовятся подписать с ней контракт.

«Вот еще одна сфера общих интересов город Гуруграм, индийская компания, которая производит дроны, причем совершенно разных типов: сельскохозяйственные, медицинские, уже знакомые нам FPV. Сразу несколько российских компаний готовятся подписать с ней контракт», — рассказал обозреватель Игорь Балдин.

«Мы создаем совместные предприятия с четырьмя российскими компаниями, которые провели обширные научно-исследовательские работы в этой сфере. Вместе мы сможем создавать дроны любого типа сложности», — сообщил исполнительный директор AVPL International Ракеш Кумар Ананда.

Главное фото на полях БРИКС: Путин, Моди и Си держатся за руки чем не символ меняющегося мира. Или вот еще один лидеры стран-участниц на территории экспо-форума в Дели высаживают деревья.

«Цифры здесь внушают оптимизм экономика России, Индии и Китая, а это костяк ШОС и БРИКС постоянно растет. Она уже в два раза выше экономики всего Евросоюза», — отметил обозреватель Игорь Балдин.

«За последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС. Тогда как вклад Большой семерки, так называемой „большой семерки“, почему она большая, я не понимаю, но он составил всего 29%», — заявил президент России Владимир Путин.

БРИКС — это финансово самое мощное объединение планеты. Десять стран, среди которых сильнейшие экономики мира и нефтеносный Ближний Восток.

На расширенном заседании Владимир Путин подчеркивает: потенциал организации раскрыт еще не полностью.

«Сосредоточен в наших странах огромный мощный интеллектуальный и технологический потенциал. Вот что, на мой взгляд, является существенным нашим преимуществом. Так же, как и то, что партнерство БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов», — заявил президент России.

«Этот саммит исторический. Мы отмечаем 20-ю годовщину БРИКС. Азия и Глобальный Юг становятся одной из главных экономических и политических сил мира», — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Недавно к организации примкнули Саудовская Аравия и Иран.

И тут яркий пример честной и не очень конкуренции. Москва и Тегеран — рекордсмены по западным санкциям, БРИКС ни на кого рестрикций не накладывает.

— Важно ли вам работать с Россией? — спросили у президента Ирана на саммите.

— Да, естественно! — ответил Масуд Пезешкиан.

Путин рассказал, что проблема для глобалистского Запада в том, что после окончания холодной войны и развала Советского Союза западные страны почувствовали себя на вершине Олимпа и, видимо, полагали, что им все позволено и что они никогда не допускают ошибок.

Из западного истеблишмента трезво оценивают ситуацию, кажется, только американцы. Вашингтон анонсировал российско-американский деловой форум. Владимира Путина пригласили на саммит G20 в Атланте.

После заседания Делового совета БРИКС — целая серия двусторонних встреч. Президента ЮАР Владимир Путин приглашает на сентябрьский саммит в Москву, куда слетятся политики и бизнесмены со всей Африки.

Почему для Африки так важны Россия и БРИКС — рассказал в интервью «Известиям» президент ЮАР.

«БРИКС очень значим для всех нас. Только подумайте, мы вместе представляем большую часть населения планеты и почти половину мировой экономики. И это важнейший форум», — заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

С президентом Малайзии Владимир Путин обсудил скорую отмену виз, растущий товарооборот, поставки СПГ. С главой Египта — совместные атомные проекты.

«Мы с Россией реализуем такие масштабные проекты, как АЭС „Эль-Дабаа“. Мы благодарны „Росатому“ за нашу энергетическую независимость и мощь», — заявил президент Египта Абдель Фаттах Сиси.

«У нас практически со всеми странами-партнерами и странами — членами БРИКС на столе лежат новые конкретные инициативы об увеличении количества блоков большой мощности, строительстве и появлении в повестке дня блоков малой мощности, исследовательских реакторов», — сообщил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

После саммита состоялась целая серия двусторонних встреч.

Почти все двусторонние встречи проходят в отеле, где живет наша делегация. Ей особый почет, здесь цветы и даже чаша для омовения.

Индия, Малайзия, ЮАР, Египет, сегодня Арабские Эмираты и Эфиопия: пока часть мира, которая называет себя цивилизованной, выпускает очередные пакеты санкций, здесь, в Нью-Дели, заключают сотни новых контрактов. БРИКС — это история не о дружбе против кого-то, а о мире и партнерстве, недаром даже логотип организации здесь выложили цветами.

Завершился саммит гала-ужином и гала-концертом под названием «Навараса» — «вселенная общих эмоций». Музыканты из государств — участников и партнеров БРИКС объединили в одном оркестре национальные инструменты разных стран. В общем-то прозрачная аллегория.

БРИКС выстраивает связи в самых разных сферах. Есть уже свои спортивные Игры БРИКС. В Казани, например, собрались почти пять тысяч атлетов. Есть свои музыкальные фестивали. Не в противовес «Евровидению» — но по своей параллельной программе. Есть медиасеть TV BRICS и обширные кинофестивали. Искусство обладает колоссальным потенциалом.

Самый яркий пример блокбастер «Красный шелк» — приключенческий российско-китайский детектив, который прошел с успехом не только в кинотеатрах стран-создательниц, но получил права на показ в 48 государствах. Закрученный сюжет, яркие сцены, сложные декорации. С российской стороны проектом занималась Национальная Медиа Группа и, вдохновленные успехом создатели решились на продолжение.

На этой неделе завершились съемки «Черного шелка», с полюбившимися актерами, но в новых обстоятельствах. Действие переносится в Шанхай 1931 года, в город, где неоновые вывески соседствуют со статуями Будды. Туда прибывает секретный груз, и за ним начинают охоту разведки нескольких государств. Один из персонажей легендарный Рихард Зорге в исполнении Максима Матвеева. Это вызов: как сделать историю зрелищной, не исказив образ реального разведчика. Снимали на тридцати площадках в России и Китае. Что получилось, увидим уже совсем скоро «Черный шелк» выйдет на экраны в 2027 году.

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