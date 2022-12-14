«Я в стороне»: известный инвестор Джим Роджерс предрек будущее криптовалюты

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 475

Инвестор Роджерс: у криптовалюты нет никакого будущего

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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По словам эксперта, большинство стран не будут пользоваться криптовалютой в будущем.

В последнее время все больше людей задаются вопросами о перспективах мировой экономики. Что, например, ждет мир криптовалюты? Стоит ли ожидать его краха?

Об этом в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru поговорил знаменитый инвестор Джим Роджерс.

«Я не вижу будущее у криптовалюты, большинство стран не будут ею пользоваться, если только это не будет государственной валютой», — заявил эксперт.

По его словам, государствам сейчас точно не нужно это.

«Не могу представить, чтобы где-то в Вашингтоне или Москве, или где-то еще сказали: если вы не хотите пользоваться государственной валютой, а чьей-то чужой, то пожалуйста. Это не то, о чем думает государство», — добавил он.

Также знаменитый инвестор посоветовал держаться подальше от криптовалюты тех, кто еще в этом не погряз.

«У меня ее нет, я держусь от криптовалюты как можно дальше. Если вам нравится ею пользоваться — почему нет? Но я в стороне и никак ее не трогаю», — заключил он.

Напомним, Джим Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

Ранее 5-tv.ru рассказал, как обанкротилась одна из крупнейших криптобирж мира FTX.

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