Где деньги, Зеленский? Французский депутат захотел узнать, куда пропадает помощь из ЕС

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Рита Миронова
Рита Миронова 123

Французский депутат Филиппо возмутился требованиям жены Зеленского о помощи Украине

Где деньги, Зеленский? Французский депутат захотел узнать, куда пропадает помощь из ЕС

Фото: Zuma / ТАСС

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В Европе недоумевают, куда Киев тратит миллиарды, которые им каждый месяц отправляют в качестве помощи.

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал просьбы жены Владимира Зеленского, которая попросила передать украинцам французские генераторы.

Как отметил политик в соцсетях, Киеву и так каждый месяц помогают финансово.

«Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: „Отдайте нам ваши генераторы“. А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» — возмутился Флориан Филипо.

На прошедшей международной конференции в Париже было принято решение собрать для помощи Украине миллиард евро. Около 415 миллионов из них пойдут на восстановление энергетического сектора, остальные деньги должны обеспечить жителей страны водой, сельскохозяйственной продукцией, а также помочь сферам здравоохранения и транспорта.

Всего в этом году Франция отправила Украине 200 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине.

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