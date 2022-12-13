Зеленский назвал три шага, необходимых для наступления мира на Украине

Глава Незалежной попросил страны G7 в 2023 году «соблюдать достигнутую солидарность» в вопросе поддержки киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран G7 с просьбой в 2023 году «соблюдать достигнутую солидарность» в вопросе поддержки киевского режима, пишет KP.RU. Он также назвал три шага, которые приведут в будущем к миру в Незалежной. Видео с речью для «Большой двадцатки» глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы должны сделать и давно ожидаемые шаги — то, что ускорит наступление мира», — подчеркнул президент.

Первый из шагов по версии Зеленского заключается в предоставлении Киеву военной поддержки — современные танки, снаряды, реактивная артиллерия и ракеты. И правда, что еще, если не оружие, приближает мир! Вторым важным шагом украинский лидер видит помощь со стороны Запада в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности в Незалежной.

Зеленский отметил, что добиться этой цели нужно уже в следующем году. Помимо того, необходимо надежно защитить энергетику страны от ударов. Ну и третий шаг — чистое творчество главы государства. Это разработанная им «формула мира», стратегия по разрешению украинского конфликта. Автор в своих расчетах не сомневается и призывает всех ему поверить и как можно скорее начать их воплощать.

Зеленский предложил также созвать саммит Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы все пункты его «формулы мира». Еще призвал к выводу российских войск с территории Украины на Рождество.

Сразу три западных издания в 2022-м признали Владимира Зеленского человеком года. Это Politico и Financial Times и Time. Последнее, как отмечал ранее 5-tv.ru, за полгода до начала Великой Отечественной войны признало человеком года Адольфа Гитлера.