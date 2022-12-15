«Теоне было шесть месяцев»: Бородина жалеет, что не развелась с Омаровым раньше

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Ксения Бородина хотела развестись с Курбаном Омаров через полгода после рождения дочки

«Теоне было шесть месяцев»: Бородина жалеет, что не развелась с Омаровым раньше

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая прожила со вторым супругом шесть лет. Теперь выяснились новые неприятные подробности их жизни.

Телеведущая Ксения Бородина, которая рассталась с супругом Курбаном Омаровым летом 2021 года, пожалела, что не развелась с бизнесменом раньше. Своим откровением звезда «Дома-2» поделилась с поклонниками в социальной сети.

Для знаменитости брак с Омаровым стал вторым. От отношений с бизнесменом Юрием Будаговым она воспитывает дочку Марию. За Омарова вышла замуж летом 2015 года. Родила дочку Теону. Шестилетний брак казался образцовым, но все закончилось публичными склоками. Предположительно, причиной могли стать измены со стороны бизнесмена.

После расставания Бородина признавалась — ей тяжело. Но спустя год она пожалела не о разводе, а о том, что он не произошел намного раньше.

«Нет! Когда только развелась, были мысли, что надо было это сделать тогда, когда Теоне было шесть месяцев. Но с другой стороны, она прожила с отцом почти шесть лет», — призналась Бородина.

Сейчас телеведущая воспринимает неудачный брак как жизненный опыт. Но больше все-таки замуж ее пока не тянет. По словам Бородиной, в статусе свободной дамы она чувствует себя отлично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, взыскивала ли Ксения Бородина алименты с бывшего супруга.

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