В Петербурге младшие классы уходят на каникулы из-за вспышки гриппа

В Санкт-Петербурге ученики младших классов досрочно отправятся на каникулы. Причина — вспышка гриппа и ОРВИ. Число заболевших школьников в городе уже превысило 70 тысяч!

Ученики с первого по четвертый класс должны завершить программу второй четверти до 20 декабря. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов их семей, считают местные власти.

Впрочем, начальные школы продолжат работать в режиме дополнительного образования. И дети смогут посещать занятия при условии, что они здоровы. Также не будут отменены и новогодние мероприятия для самых юных учащихся.