В Петербурге младшие классы уходят на каникулы из-за вспышки гриппа

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Для школьников сохранится возможность продолжать обучение, да и елки никто отменять не будет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге ученики младших классов досрочно отправятся на каникулы. Причина — вспышка гриппа и ОРВИ. Число заболевших школьников в городе уже превысило 70 тысяч!

Ученики с первого по четвертый класс должны завершить программу второй четверти до 20 декабря. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов их семей, считают местные власти.

Впрочем, начальные школы продолжат работать в режиме дополнительного образования. И дети смогут посещать занятия при условии, что они здоровы. Также не будут отменены и новогодние мероприятия для самых юных учащихся.

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