SHAMAN шуткой ответил на вопрос о разнице в возрасте с женой: «Ниточка с иголочкой»

Певец и композитор Ярослав Дронов женат на Елене Мартыновой, которая старше его на 13 лет. Хотя из его слов следует, что это он старше ее на 16 или даже больше.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, рассказал смешную притчу в ответ на вопрос о 13-летней разнице в возрасте с женой Еленой Мартыновой. О личной жизни артиста расспросила автор и ведущая проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко.

Один из очень важных вопросов, который волнует поклонников (а больше всего поклонниц старшего возраста): обе твои супруги старше тебя. Здесь хочется понять: много-много лет все говорят, что это, наверное, тенденция твоего поколения — молодых людей, которым сейчас 25-30 лет. Почему так, как ты считаешь, часто встречаются браки, где супруга старше? Все-таки мы выросли в обществе, где мужчина всегда старше, а женщина моложе. В этом никто не видит ничего плохого, просто хотят понять, почему так: девчонки молоденькие стали необщительными, как-то еще поменялись — что случилось?

Наверное, об этом нужно спросить тех, кому 30 лет. Мне-то не 30, не 31 или 32. (На самом деле SHAMAN 31 год — Прим. ред.). Я гораздо старше. Мне под 60. Внутренне. Я думаю, что даже и постарше. Поэтому у меня с этим проблем нет. Я себя не ощущаю на 30 лет.

А вообще, возраст — это важно? Мне кажется, важен скорее человек, чем возраст.

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Вот я про это и говорю. Это всего лишь цифры в паспорте. А паспорт, как известно, можно очень легко потерять и не найти. Поэтому, наверное, этот вопрос уместно задавать тем, кому действительно 25-30 лет. Я себя всегда ощущал, как минимум, лет на 20 старше, чем я есть. Поэтому мне всегда комфортно находить общий язык с людьми, которые старше меня. Которым за 50, а лучше даже за 60.

Я всегда, всю жизнь выстраивал отношения с людьми постарше. Даже мой концертный директор Александр Качан — мы с ним как ниточка с иголочкой. Он начинает шутку, я продолжаю. Он вспоминает какой-то анекдот, а я говорю, что уже знаю его. Он отвечает: «Вот откуда ты все это знаешь?».

Кстати, об анекдотах — есть любимый?

Это скорее не анекдот, а притча. Пусть нам всем известная, но я попробую рассказать. Когда один мудрец-долгожитель наконец-то захотел раскрыть свой секрет, почему он так долго живет, собрались утром на горе корреспонденты с камерами, люди.

И вот он выходит и говорит: «Дело в том, что я никогда ни с кем и ни о чем не спорил». Пауза. Гробовая тишина. Тут вдруг какой-то корреспондент: «Это невозможно!». А мудрец ему: «Да, это невозможно».

Полную версию интервью с главным открытием ушедшего года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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