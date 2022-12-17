SHAMAN объяснил причины обнародования имени второй жены

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 3 934

SHAMAN раскрыл имя второй жены из-за сплетен и пересудов

Фото, видео: Instagram* / e.a.martynova; 5-tv.ru

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Долгое время певец и композитор скрывал от общественности даже факт второго брака. Но несколько месяцев назад все изменилось.

Несколько месяцев назад, к печали рядя поклонниц певец и композитор SHAMAN (Ярослав Дронов) признался, что пять лет назад он женился и представил общественности вторую половину. К слову, до этого момент личная жизнь знаменитости была покрыта завесой тайны.

В беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко SHAMAN рассказал о том, какими были две его свадьбы и почему он принял решение рассказать о своей любимой — Елене Мартыновой.

У тебя свадьбы были по традиции, с большим банкетом?

Нет, у меня вообще первая свадьба была по-семейному, скромно, тихо, с небольшим банкетом. Там человек 30 буквально. А-то и меньше. А второй раз мы вообще не отмечали. Мы просто расписались и уехали куда-то отдыхать.

У вас в этом году пять лет.

Пять лет было. Деревянная свадьба.

Супруга поздравила. А ты поздравил как-то по-особенному. Она решила публично поздравить и наконец-то проявить себя.

Накопились просто кое-какие вопросы. А, во-первых, это был хороший повод для того, чтобы можно было как-то наконец сказать. Потому что сплетни пошли какие-то — да-да, нет-нет. И вот, чтобы раз и навсегда расставить все по своим местам, здесь дата пришлась ко двору. И, естественно, по согласованию со мной решили, что таким вот образом нужно расчехлиться.

Я так понимаю, что по жизни у тебя такая хорошая звезда удачи, все ко двору. Песня ко двору, дата ко двору.

Это, на самом деле, ошибочная такая история, потому что огромное количество раз было не ко двору. И песни. Не все получалось, и не все так гладко. Просто, как правило, все успехи это как вершина айсберга, которую видят все, а что скрыто под водой — это, в общем-то, никому не видно и не интересно. Да и не нужно.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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SHAMAN объяснил причины обнародования имени второй жены

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