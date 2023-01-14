SHAMAN рассказал о своем долге перед поклонниками: «Мы — одна семья»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 36

SHAMAN назвал полную самоотдачу своим долгом перед поклонниками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Певец и композитор Ярослав Дронов рассказал, каких людей он считает своими фанатами, и о своей специальной песне для них.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своем долге перед поклонниками в беседе с автором и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

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Тебя называют голосом эпохи. Буквально за год ты стал артистом номер один, и это доказал концерт, например, который завершился в Казани. Как ты считаешь, благодаря кому или чему это произошло?

Благодаря интернету, моим песням и народной любви. «Народная любовь» — можно прям жирными буквами выделить.

Поклонники обращаются к тебе «Ярослав Юрьевич» — такой знак уважения, мне кажется. Вообще, поклонники для тебя это кто?

Это те люди, которым не безразличны я и мое творчество. Которые поддерживают меня в самые трудные и в самые радостные минуты моей жизни. Которые приходят на мои концерты, поют и слушают мою музыку. Которые дарят мне любовь свою.

И я им отвечаю взаимностью. Я тоже на своих концертах, в своем творчестве выкладываюсь максимально. И вообще, я считаю, что моя задача — это отдать. Отдать все, что мне внутри дано. Это нужно отдавать, это мой долг.

Песня «Спасибо», она как раз для поклонников?

Да. Я сразу ее написал, сочинил специально для тех людей, которым я не безразличен. И вот я пою ее на каждом концерте. В общем-то, я открываю их этой песней и закрываю.

Хочу отметить, что много раз была на концертах разных звезд, и никогда не видела, чтобы было столько благодарностей от звезды зрителям в течение всего концерта.

Серьезно?

То есть поклонники — главные герои. У меня было полное ощущение, что они главные герои вечера.

Да. Но это как-то настолько естественным образом складывается. Я с самого начала концерта говорил, что сегодня у нас будет вечер, в котором мы все активно будем принимать участие. И я активно общаюсь с людьми — как со своими друзьями. Это, в общем-то, так и есть.

Это же люди, которые любят мое творчество. Они пришли на концерт слушать мою музыку. У нас очень тесные отношения, очень уютный вечер. Несмотря на то, что это ледовая арена: все равно, мы — одна семья.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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