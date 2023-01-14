SHAMAN объяснил, почему тысячи человек встают на его концертах: «Это мощно»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 32

SHAMAN заявил, что тысячи человек встают на его концертах из-за подъема народного духа

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Особенно много людей поднимаются со своих мест, когда звучит песня «Встанем», отметил певец и композитор Ярослав Дронов.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, объяснил тысячи встающих на его концертах людей подъемом народного духа. Об этом он рассказал автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Большое впечатление производит, когда зал стоит. Мне кажется, что это не только народная любовь, а вообще поднятие народа и народного духа. Последние три песни стоял весь зал — я специально прошлась по всем трибунам. Есть ли у тебя ощущение, что этот подъем — не просто народная любовь, а, наверное, объединение силы?

Это действительно так. Людей невозможно заставить встать. Я понимаю, если это 10, 20, 30, 50 или 100 человек. А это несколько тысяч. И все стоят. Тут, видимо, внутри у каждого человека такой порыв душевный. В такие моменты, конечно, это мощно (ощущается — Прим. ред.). Особенно на песне «Встанем», когда весь зал фонарики зажег, это прям… Я впечатлен. Целая арена!

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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