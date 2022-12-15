ВКС РФ сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 войск Украины

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 24

Минобороны заявило об уничтожении самолета ВСУ МиГ-29 в Яблоновке и вертолета Ми-8 в ДНР

ВКС РФ сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 войск Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Тема:
Спецоперация

Кроме того, российские системы ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Яблоновка сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», — доложил представитель ведомства.

Кроме того, отметил Игорь Конашенков, российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС РФ сорвали атаку ВСУ на купянском направлении упреждающим огнем.

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