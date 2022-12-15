ВС РФ сорвали атаку ВСУ на купянском направлении упреждающим огнем

Украинские националисты попытались напасть на войска России, однако были моментально разгромлены.

Российские военнослужащие сорвали готовящуюся атаку украинских националистов на купянском направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Националисты планировали напасть на российские войска в направлении населенного пункта Софиевка Луганской народной республике (ЛНР). Однако боевики были разбиты упреждающим огнем артиллерии и минометных систем, а также ударами армейской авиации.

«Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа», — доложил Игорь Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались восстановить свои прежние позиции на донецком направлении. В течение суток боевики снова и снова пытались атаковать. Тем не менее, российские войска неуклонно ведут наступательные действия на этом направлении. В результате противник был отброшен, заняты выгодные рубежи, уничтожено около 30 националистов, бронетранспортер и два автомобиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отряд украинских боевиков обратился в бегство после удара артиллерии ВС РФ.