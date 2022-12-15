ВС РФ сорвали атаку ВСУ на купянском направлении упреждающим огнем
Минобороны: ВС РФ предотвратили атаку ВСУ на купянском направлении
Фото: Федосеев Лев / ТАСС
Украинские националисты попытались напасть на войска России, однако были моментально разгромлены.
Российские военнослужащие сорвали готовящуюся атаку украинских националистов на купянском направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Националисты планировали напасть на российские войска в направлении населенного пункта Софиевка Луганской народной республике (ЛНР). Однако боевики были разбиты упреждающим огнем артиллерии и минометных систем, а также ударами армейской авиации.
«Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и три пикапа», — доложил Игорь Конашенков.
Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались восстановить свои прежние позиции на донецком направлении. В течение суток боевики снова и снова пытались атаковать. Тем не менее, российские войска неуклонно ведут наступательные действия на этом направлении. В результате противник был отброшен, заняты выгодные рубежи, уничтожено около 30 националистов, бронетранспортер и два автомобиля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что отряд украинских боевиков обратился в бегство после удара артиллерии ВС РФ.
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