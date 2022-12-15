«Прошли времена»: Анита Цой рассказала о ревности мужа

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 67

Певица Анита Цой рассказала о ревности мужа к работе

«Прошли времена»: Анита Цой рассказала о ревности мужа

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица призналась, что в ночь с 31 декабря на 1 января она будет работать.

Певица Анита Цой призналась, что планирует работать в новогоднюю ночь. По ее словам, текущий год был непростым, поэтому ей хочется, чтобы каждый член коллектива уверенно чувствовал себя в будущем году. Она указала, что ее семьи уже привыкли к такому.

Артистка отметила, что работает всю ночь с 31 декабря на 1 января: у нее будет несколько выступлений подряд.

«Муж все понимает и к работе меня уже не ревнует. Прошли те времена, когда он ревновал — приставлял ко мне знакомых, устраивал слежку, чтобы я об этом не знала, а они следили, точно ли я на работу поехала», — рассказала звезда в разговоре с dni.ru.

Певица поделилась, что уже в первые дни 2023 года она вместе с семьей планирует уехать отдыхать в теплые края. Она добавила, что у них с мужем общий бюджет.

Кроме того, есть вероятность, что в будущем году поступления в семейную копилку увеличатся: Цой решила продавать консервацию собственного производства. Так что поклонники смогут наслаждаться не только ее пением, но и банками компотов, варений и солений. Однако это не будет серийным производством, потому что вся продукция выращивается на ее участке, а каждая банка будет ручной работы и вся партия окажется лимитированной.

По словам певицы, этому ее научил дедушка Юн Сам Хым, который в 1921 году иммигрировал в СССР из Кореи. Сейчас же артистка готовит по рецептам мужа, свекрови и сына.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анита Цой рассказала об изменах мужа.

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«Прошли времена»: Анита Цой рассказала о ревности мужа

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