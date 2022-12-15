«Мама, вставай, бомбят!»: как Донецк пережил самый мощный обстрел ВСУ с 2014 года

Националисты выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град».

Донецк этим утром подвергся самому мощному обстрелу с 2014 года — по городу выпустили сразу 40 ракет из РСЗО «Град». Под ударом оказались несколько жилых районов в центре города — последний раз в республике такое было восемь лет назад. Тогда в Горловке погибли 22 человека. Одним из первых на месте оказался Станислав Григорьев.

«Чем дальше во дворы, тем страшнее, внушительных размеров воронки повсюду. Вот одна, вот вторая. Идем дальше», — передал военкор Станислав Григорьев.

Ракеты веером по жилым кварталам. И это не преувеличение. Сегодня утром по Донецку ударили из «Града». Выпустили 40 снарядов. Это так называемый «полный пакет». Им стреляют, когда хотят массово уничтожить живую силу противника. В роли живой силы выступили вот эти женщины и этот старик.

«Второй этаж, здесь семей 70 живет, Все разбили», — сказал местный житель Николай Куркин.

Карта попаданий показывает: конкретной цели у ВСУ не было. Они просто накрыли два района города — Киевский и Ворошиловский.

«Это место еще одного прилета, это парковка бизнес-центра „Столичный“. Машины только что догорели. Еще дымятся. Похоже, что именно в этот автомобиль и попала ракета. Смотрите отверстие», — объяснил военкор.

Жители этого квартала еще спали, когда случился этот кошмар. Никаких военных целей поблизости нет и в помине.

«Я не знаю, дочка кричит: „Мама вставай, бомбят“. Я упала на пол, поползла, темно, все грязно. Я не знаю, что делать. Нет слов», — сказала жительница.

Но самое страшное случилось вот здесь. Эти люди восемь лет пытались убежать от обстрелов. Но сегодня утром смертельная опасность вновь постучалась к ним в двери и окна.

«Минимум две ракеты попали в общежитие Донецкого национального технического Университета, общежитие № 2. Здесь живут переселенцы из поселка Спартак. Это пригород Донецка. Выбиты все стекла, одно попадание было вот сюда, в крышу», — передал Григорьев.

У каждого военного действия есть задача и цель. Но в данном случае, говорят жители Донецка, она не просматривается. По их мнению, это просто террор гражданского населения.

«Ну и, наконец, финальная такая точка жирная в этом черном деле. Это попадание в купол вот этого храма», — сказал корреспондент.

Спасо-Преображенский собор в Донецке, главный храм ДНР, построенный в 2000-х по образцу одноименной церкви, разрушенной в 1931 году. До сегодняшнего дня здание было целым и невредимым, несмотря на все обстрелы. Но теперь боевые действия коснулись и его.