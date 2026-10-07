Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ. Лучшие видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 26 0

Для атаки по заданным координатам экипаж применил авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Источник сообщения в исходном материале не указан.

Удар выполнили по заранее заданным координатам. Для поражения цели использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После выполнения задачи экипаж получил данные разведки. Она подтвердила уничтожение заданной цели.

Завершив боевой вылет и получив подтверждение результатов удара, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

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Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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