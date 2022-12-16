Не опять, а снова! Евросоюз еще не согласовал конечную цену потолка на газ РФ

В чем же дело? Почему «коллективный Запад» и Австралия тянут?

Страны Евросоюза снова не сошлись во мнении относительно потолка цен на газ. Решение этого вопроса саммит ЕС отложил до понедельника. Тогда же предстоит согласовать, как в принципе будет закупаться голубое топливо.

Скоро Европе предстоит принять еще одно непростое решение. Оно касается членства в союзе Косова. Непризнанная республика передала сегодня заявку на вступление в ЕС. Против выступает Белград, который намерен обратиться в НАТО с просьбой вернуть сербских военных в Косово.