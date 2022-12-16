Испытательный полет истребителя в США закончился катастрофой
Пилот успел катапультироваться в последний момент.
Фото, видео: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI; 5-tv.ru
Катастрофой закончился испытательный полет новейшего американского истребителя F-35 в Техасе. Что-то пошло не так, и буквально в нескольких метрах от земли, при жесткой посадке самолет подпрыгнул.
В этот момент у него подломилось шасси, машина обернулась вокруг своей оси. Зацепила крылом взлетно-посадочную полосу и закружилась. Пилот катапультировался в самый последний момент.
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