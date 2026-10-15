Американские спецслужбы охотятся на русских хакеров

Американские спецслужбы объявили охоту на русских хакеров. Чтобы заманить своих жертв в ловушку, используют шантаж и другие сомнительные методы, привлекая даже адвокатов. Под подозрение попал известный юрист Аркадий Бух, который сейчас работает в Нью-Йорке. В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры, где он подталкивал своих клиентов к сделке с ФБР, предлагая сдаться властям, получить награду за самого себя, а потом — поделить ее. Леонид Китрарь продолжит.

Известный американский адвокат Александр Бух прямо посреди пробежки рассказывает одному из русских хакеров — как избавиться от навязчивого внимания ФБР. И неплохо заработать.

«По вашу душу десять миллионов долларов поставили, посмотрите. То есть такое тоже есть. Обычно в этой ситуации мы как адвокаты подписываем, как говорится, на одну треть. То есть две трети вы сами себе и забираете», — уговаривает адвокат.

До десяти миллионов долларов госдепартамент США пообещал за информацию, которая поможет задержать основателя хакерской группировки LockBit Дмитрия Хорошева из Воронежа. Такая схема незаконна и противоречит сразу нескольким пунктам правил ассоциации юристов.

«Адвокат может защищать, адвокат имеет право защищать, адвокат имеет право на гонорар. Но адвокат не имеет права обманывать, и адвокат не имеет права вступать в преступный сговор со своим клиентом. Это преступление, уже и уголовное, ну и этическое», — подчеркивает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Впрочем, деньги, судя по всему, для Александра Буха не главное. Важнее хоть как-то зацепить хакера и потенциальную жертву, а дальше — технология отработана.

«Если вы не хотите выезжать из страны, тогда мы приходим опять к тому, с чего мы начали. Надо встречаться, надо назначать митинг, надо говорить. Обычные сборы в Zoom», — продолжает обрабатывать Бух.

Все эти записи, на условиях абсолютной анонимности предоставил «Известиям» один из так называемых русских хакеров. Себя попросил называть нейтральным John Doe. Именно ему записывал свои видео адвокат Бух, думая, что это Дмитрий Хорошев.

«По моему мнению, такие адвокаты, как Бух, могут быть важной частью этой схемы: людей ставят в безвыходное положение, оказывают на них давление, а затем используют», — пояснил он.

Хорошевым хакер назвался, потому что эта фамилия была на слуху. Хотел узнать — если его деятельностью заинтересовалось ФБР, можно ли безопасно отдыхать в Азии. На вопрос Бух так и не ответил. Но продолжил настаивать — нужно договариваться с властями США.

«Как только мы с ними встретились, поговорили два-три раза, я с ними пообщался, какие-то документы, так сказать, взяли, сказали, объяснили они нам, мы вам — давление падает», — заявляет Бух.

О том, насколько длинные руки у американцев прекрасно знает Александр Винник. В интервью «Известиям» он рассказывает — по запросу США его задержали в Греции и в итоге депортировали в Штаты.

«Американское законодательство распространяет свое действие на весь мир. Если ты работаешь с американским долларом, соответственно, они считают, что могут тебя преследовать по закону, если посчитают, что ты его нарушил», — поясняет Винник.

Александра Винника в США обвиняли в киберпреступлениях. И если бы не обмен на американца Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, предприниматель мог бы получить огромный срок. Как мог бы получить такой же срок некий Владислав Хорохорин. Благодаря Буху он сократился в семь раз.

«То есть ты прямо из американской тюрьмы открыл компанию по кибербезопасности?»

«Ну, открыл ее мой адвокат Бух. И вообще, например, я сотрудничал… Американцы предоставили мне возможность работать прямо из тюрьмы», — подтверждает Хохорин.

Позже компания Cybersec разедилась. Одна ее часть до сих пор осталась за Бухом. Вторая за Хорохориным. Последний, после работы хакером из тюрьмы и сделкой с силовиками США перебрался на Украину.

«Напоминаю, что у нас работает бот для пробива русских», — писал Хорохорин в сети.

«Мы взломали Центральный банк России. Все это задокументировано на моем сайте. И мы много чего делали», — а потом признавался в интервью.

Другие клиенты Буха, тоже из среды хакеров, чем он, кстати, гордится, получили минимальные сроки, пойдя на сотрудничество. Какое именно — неизвестно. John Doe, предоставивший записи с адвокатом, уверен — доказать связь Буха и американских силовиков невозможно. Но слишком уж настойчиво адвокат пытался выманить его в США.

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