«И крест повесить, и трусы снять»: Цыганова высмеяла предательство Пугачевой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 711

Певица Вика Цыганова жестко раскритиковала творчество и отъезд из РФ Аллы Пугачевой

«И крест повесить, и трусы снять»: Цыганова высмеяла предательство Пугачевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица отметила, что ей жаль всех тех, кто бежал из России после начала спецоперации. Но также ей обидно за россиян, которых Пугачева обманывала не одно десятилетие.

Певица Вика Цыганова жестко прошлась по уехавшей из России Алле Пугачевой. Артистка обвинила коллегу в том, что она примазывалась к талантам другим и пользовалась этим.

«Она пользовалась интеллектуальными способностями многих аранжировщиков, молодых исполнителей, разных музыкантов. Находилась рядом и сливочки так снимала хорошо. И были с ней только те, кто разделяют ее взгляды», — заявила Цыганова в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Цыгановой искренне жаль всех бежавших за границу артистов. Но больше всего ее огорчило то, что Пугачева многие годы обманывала своих поклонников. Россияне с огромным желанием приходили на ее концерты, отдавали деньги, а после стали для знаменитости «холопами» и «рабами».

«Это люди мимикрии, они все могут: и крест повесить, и трусы снять, и обрезание сделать — все что хотите», — заключила Цыганова.

Как известно, Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным* в спешке стали собирать вещи вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Взяв все нужное и ценное, они умчали в Израиль. Оттуда Галкин стал осуждать действия России. Певица же не один месяц держалась, молчала и не высказывалась на политические темы. Тем временем недовольство поведением шоумена среди россиян росло. Осенью Пугачева внезапно вернулась на Родину. Многие подумали, что навсегда. Но ошиблись.

В Москве певица отвела детей в школу, прогулялась по знакомым улочкам, встретилась с друзьями и через месяц вновь бросила все, уехав за границу с наследниками. Напоследок она назвала россиян «рабами» и «холопами». Планирует ли Пугачева возвращение в Россию, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на что будет жить закрывшая все компании в РФ Алла Пугачева.

* — признан иноагентом в РФ.

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