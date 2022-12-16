О чем будут говорить Путин и Лукашенко в Минске в формате «один на один»
Путин 19 декабря приедет в Минск и обсудит с Лукашенко вопросы безопасности
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
После диалога лидеры сделают совместное заявление и пообщаются с журналистами.
Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске 19 декабря. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии. Известно, что переговоры будут очень насыщенными.
«Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции», — говорится на сайте белорусского лидера.
После этого Путин и Лукашенко будут разговаривать в формате «один на один». Когда диалог завершится, оба лидера сделают заявления и поговорят с журналистами.
Отмечается, что в переговорах также пойдет речь о реализации ранее принятых союзных программ, задачах торгово-экономического взаимодействия и совместных проектов с упором на импортозамещение. В том числе будут обсуждения сотрудничества в сфере энергетики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии объявили о внезапной проверке боевой готовности войск.
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