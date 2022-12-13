В Белоруссии объявили о внезапной проверке боевой готовности войск

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 28

В Белоруссии по поручению президента начали внезапную проверку боевой готовности войск

В Белоруссии объявили о внезапной проверке боевой готовности войск

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В связи с передвижением военной техники и личного состава будет временно ограниченно движение граждан и общественного транспорта.

В Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко началась проверка боевой готовности войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Как рассказали в ведомстве, внезапная проверка будет комплексной и войскам предстоит как можно быстрее выдвинуться в назначенные районы.

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — сообщили в Минобороны Белоруссии.

Также в данный период в рамках проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава. В связи с этим будет временно ограничено движение граждан и транспорта по отдельным дорогам общего пользования.

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