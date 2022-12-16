Полностью отдохнуть не удастся: Илья Авербух рассказал о планах на Новый год
Илья Авербух планирует встреть Новый год дома вместе с Елизаветой Арзамасовой и маленьким сыном
Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru
Время фигуриста и режиссера расписано на месяцы вперед. Найдется ли в этом графике хотя бы день на семью?
Российский фигурист, хореограф и режиссер-постановщик Илья Авербух рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru, как планирует встретить новогоднюю ночь. Многие коллеги знаменитости даже в этот семейный праздник не сидят без дела. Но у тренера сейчас особая ситуация — годовалый сын и любимая жена Елизавета Арзамаса, им он и посвятит свободное время.
«Мы все время вместе. Вот Лиза пришла меня поддержать и, конечно, я ее поддерживаю — у нее прекрасная премьера „Золушки“ была. Ну и, безусловно, 31 декабря и 1 января — это наши дни», — поделился Илья Авербух во время репетиций спектакля «Волшебник страны ОЗ».
Однако полностью отдохнуть в первый день нового года семье не удастся, уточнил собеседник. В это день вместе с супругой он откроет серию ледовых шоу в Подмосковье.
«В общем нам достаточно комфортно. Главное, конечно, не количество времени, а качество того времени, которое ты проводишь вместе», — добавил фигурист.
Несмотря на загруженность, он подчеркнул, что чувствует приближение Нового года. Супруги уже украсили елку в доме и предвкушают тот самый «волшебный» момент. И, возможно, даже сделают исключение для сына: обычно маленький Лева к 9:00 ложится спать, но если малыш захочет разделить праздник вместе с мамой и папой, они, скорее всего, против не будут.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие планы на 2023 год наметила чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.
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