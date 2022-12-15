Медведева поделилась планами на 2023 год: «Сменить приоритеты»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 25

Фигуристка Медведева планирует уделить в новом году внимание здоровью и близким

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Спортсменка привыкла работать в поте лица, а как же личная жизнь?

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева планирует сменить приоритеты в новом году. На первом месте не карьера и не личная жизнь — об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«У меня есть список целей на предстоящий 2023 год, там первым пунктом стоит уделять больше времени здоровью и себе, и своим близким. Хочется свои личные приоритеты сменить в сторону семьи и близких друзей», — поделилась спортсменка во время репетиции ледового шоу «Волшебник страны ОЗ».

Пока же серебряный призер Олимпийских игр трудится в поте лица — не успели закончиться съемки в «Ледниковом периоде», знаменитость получила главную роль — девочки Дороти — в новом проекте Ильи Авербуха, премьера которого состоится в январе, в московском дворце спорта «Лужники». И только потом, по словам спортсменки, найдется немного времени на отдых, который она опять же планирует совместить с работой в теплых странах.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Евгению Медведеву «распилили» пополам на льду.

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