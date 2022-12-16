Когда праздник удался: что делать при тошноте после Нового года

Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 6

Врач Длин: при легком алкогольном отравлении можно лечиться сорбентами дома

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff; 5-tv.ru

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На утренний результат застолья влияют несколько факторов, которые необходимо учитывать.

Что делать, если тошнит после нового года в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач высшей категории Сергей Длин. Специалист отмечает, что при легком отравлении помогают такие средства, как активированный уголь, а также препараты для нормализации работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Для печени подойдут гепатопротекторы. Также хорошие результаты показывают медикаменты на основе янтарной кислоты.

«При застолье люди пьют и употребляют в пищу разные продукты. Их несвежесть или неудачное сочетание может привести к дисбалансу работы ЖКТ. Отравиться можно и поддельным алкоголем. Нагрузка на организм возникает уже при приеме четырех бокалов вина, двух банок пива или 120 миллилитров водки в течение двух часов», — прокомментировал медик.

По словам доктора, многое зависит от крепости собственного организма, чистоты выпивки и качества напитков. Также роль играет наличие или отсутствие закуски и ее вид. Так, чрезмерно жирная пища будет негативно влиять на работу ЖКТ и может спровоцировать тошноту. Утреннее похмелье, проявляющееся в том числе в виде тошноты и рвоты, формируется из-за отравления продуктами распада этанола. Он преобразовывается в чрезмерно токсичное вещество.

«После того, как этот яд распадается, полученные соединения выводятся из организма естественным путем, и человеку становится лучше. Другой механизм проявления тошноты связан с чрезмерной нагрузкой на печень. Если она перестает справляться, организм пытается самоочищаться при помощи рвоты», — сказал Длин.

Также тошнота может развиться из-за обезвоживания, появляющегося при приеме большого количества алкоголя. При отсутствии тревожных симптомов можно обойтись без медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как встретить безалкогольный Новый год.

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