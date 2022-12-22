Таблетки не помогут? Врач объяснил, как избавиться от головной боли после Нового года

Обильные алкогольные возлияния могут привести не просто к недомоганию, а к более тяжким последствиям для организма.

Что делать, если после нового года болит голова, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач высшей категории Сергей Длин. По словам специалиста, после обильного приема алкоголя наступает похмелье. Это — естественный ответ организма на слишком большое количество спиртного, которое он не в силах быстро нейтрализовать.

«Ситуация может усугубляться попытками смешать несколько напитков разной крепости, неправильно подобранной закуской или ее полным отсутствием», — сказал Длин.

Врач добавил, что этиловый спирт, содержащийся в алкоголе, в малых дозах перерабатывается организмом быстро, а потом выводится печенью и почками. В таких случаях последствий не возникает. Токсическая нагрузка происходит при больших алкогольных дозах.

«Развивается отравление, которое и становится причиной утреннего недомогания и головной боли. К этому добавляется обезвоживание, а еще могут образоваться тромбы», — прокомментировал собеседник.

Длин подчеркнул, что для улучшения самочувствия, необходимо устранять дефицит жидкости и восстанавливать питьевой режим, а также контролировать вывод воды из организма. В частности, в сутки необходимо выпивать не менее двух-трех литров воды.

«Также можно применять отвары и различные морсы, соки, однако полностью исключаются газировки. Терпеть головную боль не стоит. Можно принять обезболивающие средства», — добавил медик.

Доктор резюмировал, что все остальное нормализуется после легкой еды, например, супа и полноценного сна. Ранее 5-tv.ru публиковал рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье.