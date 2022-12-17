Собравшаяся замуж Буланова рассказала, что печалит ее молодого будущего супруга

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Татьяна Буланова пожаловалась на недовольство будущего мужа слухами об их паре

Собравшаяся замуж Буланова рассказала, что печалит ее молодого будущего супруга

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Певица старается дозировано рассказывать о взаимоотношениях с Валерием Рудневым, считая, счастье любит тишину. Но все же поделилась некоторыми неприятными моментами в их союзе.

Певица Татьяна Буланова, которая предстоящим летом намерена в третий раз отправиться в ЗАГС с предпринимателем Валерием Рудневым, несмотря на счастье в личной жизни сильно переживает из-за обрушившегося на них негатива. После признания о помолвке некоторые стали писать про артистку и ее молодого возлюбленного немало гадостей. И если знаменитость уже привыкла к этому, то 34-летнему бизнесмену сложно спокойно воспринимать подобные комментарии.

«Мне не очень приятна шумиха, которую сейчас подняли в интернете. Валере неприятно. Не очень ему хочется читать небылицы про себя. И я о себе тоже чего только не насмотрелась в последнее время», — пожаловалась Буланова в интервью «Вечерней Москве».

При этом отметила, с одной стороны, ее это огорчает, ведь возлюбленному неприятно, но с другой стороны и радует. Ведь если о ней судачат, значит она интересна публике.

«Что ж, пусть льют воду на мельницу! Есть такое выражение: «Любое упоминание в прессе, кроме некрологов, — хорошо», — добавила артистка.

К слову, Буланова счастлива в отношениях с Рудневым уже три года. Бывший теннисист, а ныне бизнесмен, младше знаменитости на 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте, жених и невеста счастливы. В ноябре мужчина сделал предложение руки и сердца, подарив Булановой кольцо с танзанитом и бриллиантами за полмиллиона рублей. Торжество пара запланировала летом 2023 года, но точной даты пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава поначалу невзлюбила избранника дочери.

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