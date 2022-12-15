Слава не сразу приняла мужа дочери: «Не очень любили Андрея»

Пара поженилась в конце ноября текущего года.

Дочь певицы Славы (Анастасия Сланевская) Александра Морозова рассказала о том, что родители не сразу приняли ее мужа Андрея Дедова. По ее словам, у нее были разные периоды в отношениях с супругом.

Девушка всегда рассказывала матери о ссорах с молодым человеком. Тогда родители не принимали будущего зятя.

«Так вот, когда мы ссорились, я рассказывала всем на свете, что мы ссорились. Поэтому в некоторые периоды мои родители не очень любили Андрея. Но сейчас и мама, и папа увидели, что мы оба выросли, что мы осознанные ребята», — поделилась с Газетой.ру Морозова.

Дочь певицы Славы вышла замуж 25 ноября 2022 года. У пары была только роспись в ЗАГСе. Возлюбленные хотят отпраздновать свадьбу, но пока копят на нее, потому что это недешевое мероприятие.

Слава воспитывает двух дочерей от разных отношений. В 1999 году родилась дочь Саша от брака с Константином Морозовым, а в 2011 году на свет появилась дочь Антонина от бизнесмена Анатолия Данилицкого.

Как ранее писал 5-tv.ru, Слава случайно намекнула на беременность 23-летней дочери Александры Морозовой.