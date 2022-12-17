САУ 2С1 «Гвоздика» не знает пощады: лучшее видео из зоны СВО за день

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 27

МО РФ опубликовало видео боевой работы САУ 2С1 «Гвоздика» в зоне проведения СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы, обеспечивая наступление наших войск, сразили все виды укреплений националистов и не только.

В Минобороны РФ предоставили кадры, на которых военные разведчики Западного военного округа (ЗВО) продолжают интенсивную подготовку на полигонах в Белоруссии. Они стреляют из штатного оружия, водят боевые машины, проходят психологическую полосу препятствий, изучают навыки тактической медицины и другое.

В Саратовской области военнослужащие провели завершающее учение перед отправкой в тыловой район в зоне специальной военной операции (СВО) на Донбасс. Личный состав показал слаженность действий в наступлении. Военные отработали занятия позиций, стрельбы, обходы, окружение, подавление огневой точки, прикрытие и различные элементы боя.

На видно можно посмотреть на боевую работу расчетов 122-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С1 «Гвоздика» артиллеристов ВДВ РФ. Бойцы, обеспечивая наступление наших войск, сразили все виды укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ), бронетехнику националистов и площадки для старта беспилотной авиации, места скоплений живой силы противника. 

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нашла Росгвардия в оставленном ВСУ ангаре в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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