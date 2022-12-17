Джанабаева о дедовщине в «ВИА Гре»: «Проверочки были»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 64

Альбина Джанабаева требовала от коллег по «ВИА Гре» дисциплины

Джанабаева о дедовщине в «ВИА Гре»: «Проверочки были»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Исполнительница состояла в группе около девяти лет, параллельно продвигая сольную карьеру.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева рассказала о наведении порядка в коллективе в интервью шоу Толстая LIVE. Супруга певца Валерия Меладзе призналась, что начало ее работы было не совсем благоприятным.

«Какие-то проверочки были, я это чувствовала. Но и настал момент, когда я уже была основной солисткой, которая дольше всех держалась. Естественно, я посвящала девушек в некие порядки группы. Например, твердила, что нельзя опаздывать. Если у нас выезд в восемь утра, это значит, мы уже отъезжаем. Дисциплина у нас была как ни в одном мужском коллективе, и это хорошо», — сказала Джанабаева.

Исполнительница состояла в «ВИА Гре» около девяти лет, параллельно продвигая сольную карьеру. Делать это ей не мешали никакие склоки. Видимо, благодаря сильному характеру. По словам ведущей шоу Натальи Толстой, она же по совместительству психолог, певица может смести все на своем пути, если ее разозлить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему у Альбины Джанабаевой отекшее лицо.

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