Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

С 2024 года в Эстонии на государственный язык полностью перейдут воспитанники детских садов и начальных классов.

Таллин утвердил план перехода русских школ на эстонский язык

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua / Sergei Stepanov

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Власти Эстонии утвердили план перехода русских школ на эстонский язык до 2030 года. Об этом заявил министр образования и науки Тынис Лукас в эфире телеканала ERR.

По словам чиновника, в вузах Эстонии планируется увеличить число мест для подготовки преподавателей школьной программы на эстонском языке. Кроме того, работникам системы образования предложат языковые курсы и мотивируют учителей оставаться на работе.

В частности, с сентября 2023 года для учителей уезда Ида-Вирумаа, преподающих на эстонском языке, введут коэффициент минимальной зарплаты 1,5, а для педагогов детских садов — 1,3.

По словам Лукаса, переход на эстонский язык в образовании стартует с 2024 года, когда на него полностью перейдут детские сады и начальная школа. На этом фоне стоит отметить, что 40% жителей Латвии — русскоязычные.

Недавно депутат сейма соседней с Эстонией Латвии, нацрадикал и оголтелый русофоб Александр Кирштейнс заявил, что русской нации не существует, а русский язык «возник как диалект, когда монголо-татары пытались говорить по-украински».

В то же время на Украине, которую захлестнула волна гонений на русскую православную церковь, прихожан заставляют каяться за употребление русского языка. В противном случае их грозят не допустить к праздничным богослужениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Балтийском вокзале Таллина прекратили делать объявления для русскоговорящих.

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