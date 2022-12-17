В Минобороны сообщили о массированном ударе по объектам на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по украинским объектам ОПК и энергетики

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Российская армия сорвала планы противника по переброске оружия, боеприпасов и живой силы в районы боевых действий.

Российские войска нанесли массированный удар по системам военного управления и объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В пятницу 16 декабря по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. Таким образом российская армия сорвала планы противника по переброске оружия, боеприпасов и живой силы в районы боевых действий. Кроме того, была остановлена работа военных предприятий.

Также, по словам Конашенкова, киевский режим нанес ущерб собственным объектам гражданской инфраструктуры из-за непрофессионального применения средств противовоздушной обороны (ПВО).

Утром 16 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В то же время украинские СМИ начали писать о взрывах на объектах критической инфраструктуры в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Харьковской и Николаевской областях. Позднее «Укрэнерго» сообщило о невозможности поставлять электричество для 50% потребителей, что означает включение режима системной аварии.

Напомним, 10 октября ВС РФ начали наносить точечные удары по объектам инфраструктуры и военного управления Незалежной в ответ на теракт украинских боевиков на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора сообщил президенту США Джо Байдену об уничтожении половины энергетической инфраструктуры Украины.

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